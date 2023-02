Elize Matsunaga trabalha como motorista de app em SP, segundo escritor

Em liberdade condicional desde maio de 2022, após ser condenada pela morte do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012, Elize Matsunaga está trabalhando como motorista de aplicativos. Ela exerce o trabalho na região de Franca, no interior de São Paulo, conforme o jornalista e autor do best-seller “Elize Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido”, Ullisses Campbell.

Os relatos dos passageiros são de que Elize é “bem tranquila” e que teve uma boa recepção pela maioria. Durante o serviço em um Honda Fit, feito em três aplicativos de transporte diferentes, cuja nota como condutora é de 4.80, ela utilizaria o nome de solteira, Elize Araújo Giacomini.

A princípio, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. No entanto, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e três meses. Após o cumprimento de dez anos no regime fechado, no presídio de Tremembé, em São Paulo, desde maio do ano passado Elize cumpre liberdade condicional.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o escritor comentou sobre a convivência em sociedade de um preso após cometer um crime. “Essas mulheres que cometeram crimes de repercussão nacional, como a Suzane von Richthofen, escolheram voltar à sociedade em empregos de atendimento ao público quando o natural seria se esconder. Isso chama a atenção”, diz Ullisses.

Mesmo com os relatos de que Elize seria bem tratada pelos passageiros, para dificultar a identificação, ela opta pela utilização de máscaras e óculos escuros. Com curso superior completo em Contabilidade, ela é também técnica em Enfermagem, além de bacharel em Direito.



