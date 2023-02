Suspeito de autoria de chacina no Mato Grosso é morto em confronto com a PM

Um dos suspeitos de autoria da chacina que vitimou sete pessoas em um bar na cidade de Sinop, no Mato Grosso, morreu nesta quarta-feira, 22, durante confronto com a Polícia Militar. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, é apontado como um dos responsáveis pela chacina, que teria sido motivada por um jogo perdido em uma partida de sinuca.



Segundo as informações da Polícia Militar repassadas ao portal G1, o suspeito foi encontrado em uma zona de mata, a 15km de distância da cidade, nas proximidades do aeroporto. Ainda no local, houve um confronto dele com os policiais. Ezequias foi atingido e chegou a ser levado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu.



Já o outro envolvido no crime, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, continua foragido e as buscas por ele seguem em andamento. O advogado de Edgar, Marcos Vinicius Borges, afirmou ao G1 que seu cliente se apresentará à unidade policial nesta quinta-feira, 23.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais foram enviados à cidade de Sinop para trabalhar nas buscas pelos envolvidos. Uma força-tarefa foi formada em conjunto com a Polícia Civil e Militar para capturá-los. Na manhã desta quarta-feira, a espingarda calibre 12mm e a caminhonete usadas no crime foram confiscadas pela Polícia Civil. O material foi encontrado em uma obra no bairro Vila Velha, na cidade de Sinop.



O crime



Uma chacina em um bar na cidade de Sinop, no Mato Grosso, vitimou sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos. O crime aconteceu em um bar no bairro Jardim Lisboa, na tarde desta terça-feira, 21, após os dois atiradores perderem uma partida de sinuca. A dupla usou uma espingarda 12 mm e uma pistola 38 no ocorrido.



As sete vítimas da chacina já foram identificadas. Elas se tratam de Larissa Frasão de Almeida, de 12 anos; Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos que é pai de Larissa; Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos, um dos clientes que estava presente; Adriano Balbinote, de 46 anos, Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos e Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, que chegou a ser socorrido mas morreu no hospital.



Os autores do crime também já foram identificados. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, e Edgar Ricardo de Oliveira, ambos com passagens pela polícia, são os autores dos disparos que mataram as vítimas. Ezequias morreu em um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira, 22.



