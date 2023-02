Setor turístico do litoral paulista pode ter crédito para recuperação

O setor turístico do litoral paulista poderá recorrer a crédito para recuperação de empreendimentos atingidos pelas chuvas intensas dos últimos dias, principalmente as cidades de São Sebastião, Guarujá, Ubatuba, Bertioga e Ilhabela.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP (Setur-SP) viabilizou, por meio de programa de crédito turístico, uma linha emergencial para atender profissionais do setor que precisem de apoio para restabelecer a infraestrutura de seus empreendimentos. A iniciativa, segundo o governo, faz parte da série de ações para apoiar a recuperação dos municípios atingidos.

O pré-cadastro pode ser feito pelo site da secretaria.

O preenchimento do pré-cadastro contém um campo chamado Finalidade de Crédito, que deve ser preenchido com Emergencial Chuvas, que vai acionar imediatamente uma equipe de plantão que entrará em contato com os solicitantes. Hotéis, pousadas, restaurantes e demais empresas do setor já podem solicitar o serviço de crédito turístico.

A decisão foi tomada após reunião virtual realizada na última terça-feira (21) com o secretário de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP), Roberto de Lucena, e o presidente da Associação Brasileira Indústria Hotéis São Paulo (ABIH-SP), Ricardo Roman Junior. O secretário afirmou que o crédito ágil vai ajudar na absorção do impacto e na recuperação da região.

O pacote para os atingidos pelas chuvas pode conter várias melhorias nas condições de crédito, como juros competitivos, prazos diferenciados, flexibilidade nas consultas cadastrais, garantias com 100% de Fundo Garantidor e suspensão, por 90 dias, de pagamento de parcelas de contratos formalizados pelas empresas da região, junto à DesenvolveSP.

