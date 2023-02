Daniel Alves: em novo depoimento, jogador alega ter sido assediado pela jovem que o acusa de estupro

Em novo depoimento sobre o caso, o jogador Daniel Alves, suspeito de estuprar uma mulher de 23 anos, teria alegado que foi vítima de assédio por parte da jovem que o acusa de estupro. Conforme informações do jornalista espanhol Cesc Maideu, do jornal Ara, Daniel afirmou que a verdade é que ele queria “protegê-la”, pois não teria a intenção de acusá-la de uma agressão sexual contra ele. Até o presente momento, todas as provas apuradas sobre o caso negam a versão.

Não é a primeira vez que o jogador muda o próprio depoimento. No dia 23 de janeiro, quando questionado pelo juiz, ele disse que nada aconteceu. Na segunda vez, ao Ministério Público, ele afirmou que eles simplesmente se cruzaram na porta do banheiro reservado. Já na vez da promotoria privada, ao ser encurralado por provas que não sustentavam nenhuma de suas versões, Daniel teria alegado que queria proteger a jovem de ser acusada de assédio sexual, no qual ele seria a vítima e ela a agressora.

Com a última versão, o atleta relata que quando estava sentado no vaso sanitário do banheiro da boate, em Barcelona, a mulher entrou e praticou sexo oral com ele, sem seu consentimento, sendo que ele não teria feito nada para impedi-la. "Foi direto para mim. Eu não toquei naquela garota", insistiu Daniel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do discurso colocando-se como vítima, as provas negam os atos narrados pelo brasileiro. Durante análise do local onde teria ocorrido o suposto estupro, foram encontradas impressões digitais da mulher que acusa o lateral na maçaneta da torneira, em um espelho atrás da porta e na tama do vaso sanitário, que confirmam as posições descritas pela vítima em seu depoimento.

O advogado do suspeito, Cristóbal Martell, afirmou, pela primeira vez, que houve uma relação sexual com penetração. No entanto, tudo teria sido feito com o consentimento de ambos.

Contudo, enquanto espera para voltar a depor, a versão oficial de Daniel Alves é justamente a que ele deu há um mês, apresentando-se como vítima do ocorrido no banheiro.



Sobre o assunto Em nova versão, advogado de Daniel Alves admite que houve "penetração vaginal"

Ex-esposa de Daniel Alves volta a defender jogador: "Ele seria incapaz de desonrar uma mulher"

Após caso Daniel Alves, projeto combate violência sexual contra mulheres em bares do Ceará

Tags