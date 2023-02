Carnaval 2023: veja dicas e serviços para aproveitar as festas com segurança

O Carnaval é uma das épocas favoritas dos brasileiros. As festas, no entanto, podem expor muitas pessoas, especialmente crianças, mulheres e banhistas, a uma série de riscos. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) faz uma série de recomendações para que os foliões possam aproveitar o período festivo com segurança.

Durante o Carnaval, os crimes de importunação sexual, muitas vezes, se escondem sob o pretexto de que “foi só uma brincadeira”, “achei que ela quisesse”, “foi só um beijinho” ou “foi o álcool”.

A delegada Eliane Maia, da Delegacia da Defesa de Mulher de Fortaleza, ressalta que “as pessoas devem prestar atenção no consentimento do outro. A mulher precisa dizer ‘sim’ ao ato sexual e que ela não esteja sob efeito do álcool, As mulheres devem ter cuidado com a bebida, dar preferência as latinhas ou recipientes fechados para evitar que coloquem algum tipo de substância na bebida”.

“Sempre o ‘não é não’. O fato da mulher estar de batom vermelho, roupa curta, não dá direito ao homem de atravessar o limite”, complementa.

Crianças e adolescentes

Carnaval 2023: recomendações para aproveitar as festas com segurança (Foto: Divulgação/SSPDS)



Para evitar casos de desaparecimento de crianças nas praias, o Corpo de Bombeiros conta com 13 mil pulseiras de identificação que serão distribuídas para os pequenos. As pulseiras possuem três tópicos para serem preenchidos: nome, responsável e, o mais importante, telefone.

No caso dos adolescentes, não é indicado que eles peguem carona com pessoas desconhecidas. Além disso, também é recomendado que não usem aplicativos de corrida de carro sozinhos, é importante que estejam sempre com uma pessoa conhecida.

“É importante que os pais ou responsáveis escolham locais com policiamento, que seja iluminado e que sejam festividades voltadas para o público infantil. Importante com os adolescentes estabelecer horários, estabelecer também contato direto com os filhos, evitar desencontros”, alerta o delegado Carlos Alexandre, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

Dicas do Corpo de Bombeiros

Antes de sair de casa, é importante que os foliões verifiquem se todos os aparelhos estão desligados para evitar possíveis incêndios. Caso a pessoa vá fazer uma viagem e deixe a casa vazia, os bombeiros indicam para deixar a campainha desligada, e pedir para algum vizinho ficar de olho no imóvel.

Para evitar afogamentos, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) faz algumas orientações. “Em casas de praia com piscina, se beber não entrar na piscina, lagoas ou no mar. Na praia procure um posto de guarda-vidas que possa orientar sobre as correntes marítimas e relevo da praia. Se ingerir bebida alcoólica, o risco de afogamento aumenta. Em situações de afogamento identifique onde a vítima está e acione o posto de guarda-vidas mais próximo”.

Serviço

Disque 180: Número da Central de Atendimento à Mulher que registra e encaminha as denúncias aos órgãos competentes, além de oferecer escuta qualificada às mulheres vítimas de violência. Funciona 24h por dia e pode ser acionado de qualquer lugar do país.

Disque 100: O canal, que também funciona 24h por dia em todo o Brasil, atende situações graves de violações de direitos, principalmente, de grupos vulneráveis.

Disque 190: Esse meio é utilizado, geralmente, para fazer uma comunicação de urgência, como agressões que estejam acontecendo ou tenham acabado de ocorrer.

Disque 193: Canal para acionar o Corpo de Bombeiros

Denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

