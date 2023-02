Vai chover no Carnaval? Veja a previsão do tempo para Recife, Olinda, Salvador, RJ e SP

Com altas expectativas depois de dois anos apreensivos pela pandemia de Covid-19, o Carnaval começa nesta sexta-feira, 17, e se estende até a terça, 21. Para quem vai curtir a festa, a capa de chuva será indispensável em diversas cidades brasileiras.

Segundo o Climatempo, "a chegada de uma nova frente fria, associada à formação de um sistema de baixa pressão e de um ciclone na costa brasileira, causará muita chuva em diversas áreas do País".

Recife tem pouca possibilidade de chuva. O sol aparece entre variação de nebulosidade em Recife e com períodos de chuva leve e passageira na região devido aos ventos úmidos soprando do mar.

A previsão vai ao encontro da análise da Agência Pernambucana de Águas e Clima, que indica tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã com intensidade fraca. O cenário vale para toda a região metropolitana, inclusive Olinda.

Os foliões que estiverem em Salvador devem sofrer com o calor e o tempo abafado. Na capital baiana, há previsão deformação de um Vórtice Ciclônico nos Altos Níveis da Atmosfera (VCAN), que influenciará no aumento das chuvas. As precipitações tendem a vir de forma moderada em Salvador no decorrer do sábado, 18, e no domingo, 19.

No Rio de Janeiro, os cariocas devem presenciar o "bloco da chuva". O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que existe a possibilidade de uma zona de convergência do Atlântico Sul se formar e favorecer pancadas de chuva, trovoadas e rajadas.

Em São Paulo, os foliões devem contar com mais chuva durante o período festivo. Segundo o Climatempo, o tempo vai mudar em todas as regiões do estado com a passagem de uma frente fria. A partir de sexta-feira, 17, as instabilidades persistem e ganham o reforço de outro sistema de baixa pressão.

Há possibilidade de chuva moderada forte a qualquer hora do dia em todo o estado de São Paulo.

