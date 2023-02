São Paulo: desfiles das escolas de samba terão audiodescrição e libras

Para tornar o carnaval uma festa cada vez mais democrática, acessível e inclusiva, os desfiles das escolas de samba que se apresentam no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, vão contar com recursos de acessibilidade. A ideia é da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), da São Paulo Turismo (SPTuris) e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Os recursos de acessibilidade serão utilizados nos desfiles de hoje (17), amanhã (18) e do domingo (19). Todos os desfiles terão audiodescrição ao vivo e, pela primeira vez, esse recurso será utilizado não somente para os desfiles do grupo especial mas também para as agremiações que desfilam no grupo de acesso um. Dessa forma, afirma a secretaria, as pessoas com deficiência visual e cegas poderão acompanhar todo o espetáculo que acontece no Sambódromo.

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que fornece detalhes sobre imagens, expressões faciais, figurinos, cenários e qualquer outra informação que componha o contexto a ser descrito. O serviço, informou a secretaria, será disponibilizado por meio de uma cabine instalada no Sambódromo. A transmissão será em tempo real pelo canal do Youtube da secretaria

O recurso também será disponibilizado no Desfile das Campeãs, festa marcada para o dia 25 de fevereiro.

Além disso, será desenvolvido, também no canal da secretaria, o projeto Samba com as Mãos. O projeto está disponibilizando os sambas-enredo traduzidos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a comunidade surda. Ao todo, informou a secretaria, 22 sambas foram traduzidos e os vídeos estão sendo disponibilizados nas redes sociais da secretaria.

Neste ano de 2023, a escola Camisa 12, que se apresentou na semana passada pelo grupo de acesso dois, levou para a avenida o samba-enredo Da Inclusão à Superação, Todos Somos Iguais. Sou um Campeão, uma discussão sobre a inclusão no Brasil.

