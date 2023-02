Mapa coleta dados do solo de mais de mil microbiomas brasileiros

A plataforma, lançada pela empresa Superbac, mapeia informações do solo produtivo de 200 cidades no Brasil

O Databac, banco de informações que compila dados dos solos de mais de mil microbiomas brasileiros, foi lançado pela empresa Superbac, que atua na área de biotecnologia, em novembro do último ano. O recurso pode ser usado no estudo de solos para produção agrícola.

A plataforma de mapeamento do solo brasileiro conta com amostras de mais de 100 mil sequências de DNA de bactérias, seis mil análises de fertilidade e 1,4 mil enzimas coletadas em análises ao longo dos últimos cinco anos em 200 cidades brasileiras.

O objetivo do levantamento é que produtores rurais possam utilizá-los para condução da lavoura de acordo com o perfil do solo da sua região. Produtores podem solicitar acesso à plataforma e análises realizadas pela Superbac por meio do site da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do mapeamento, a Superbac também oferta serviços de avaliação de qualidade de solo através da Databac e de bioanálise de solos por meio de tecnologia BioAs, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Agricultura e Agropecuária (Embrapa).

A partir da análise de enzimas, o serviço é capaz de interpretar as condições de saúde e funcionamento biológico dos solos e identificar problemas assintomáticos que alertem para a necessidade de reavaliação do sistema produtivo. Segundo a empresa, recomenda-se que a análise seja realizada anualmente.

Sobre o assunto Projeto busca solução hídrica para aldeias yanomami no Amazonas

Manaus (AM): previsão do tempo para amanhã; clima na quarta (15/2)

São Paulo (SP): previsão do tempo para amanhã; clima quarta (15/2)

Rio de Janeiro: previsão do tempo amanhã; clima de quarta (15/2)

Fecomércio e Liesa criam programa de reciclagem para o carnaval

Tags