Continuam buscas por desaparecidos em deslizamento em São Gonçalo

Os bombeiros do Rio de Janeiro continuam as buscas por Alan Santiago Cabral, de 45 anos, Rosilene Pereira Santiago, de 34, e Maitê Santiago Pereira, de 4 anos, que estão desaparecidos nos escombros de uma casa atingida por um deslizamento na madrugada de terça-feira (14), em São Gonçalo, na região metropolitana.

A tragédia, no bairro do Engenho Pequeno, foi decorrência de um temporal que atingiu a cidade e acumulou mais de 200 milímetros (mm) de água em pouco mais de uma hora. A ação de resgate já dura 40 horas.

Perto da casa, parentes dos desaparecidos acompanham apreensivas a ação dos bombeiros e de voluntários que foram ao local para ajudar nas buscas. Durante a madrugada, o trabalho precisou ser interrompido porque a chuva voltou e havia risco de novos deslizamentos.

A Prefeitura de São Gonçalo, que decretou situação de emergência no município, determinou ontem a retirada provisória de 43 famílias que moram na área próxima ao local do deslizamento. Elas estão recebendo orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social e sendo levadas para pontos de apoio até que a situação se normalize.

“Em virtude do risco de novos deslizamentos no Engenho Pequeno, o DRM [Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro] e a Defesa Civil decidiram pela evacuação da área por 96 horas até que seja possível uma nova avaliação do cenário”, informou.