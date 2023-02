Mulher humilha suposta amante do companheiro; entenda implicações legais

Por conta das ofensas, o caso pode se encaixar no crime de injúria

Depois de descobrir uma suposta traição do companheiro com uma atendente de uma loja de eletrodomésticos, uma mulher foi até o local de trabalho da mesma e distribuiu ofensas e prints de conversas. O caso, que viralizou nas redes sociais, aconteceu nesta última quarta-feira, 8, em Manaus, no Amazonas.

"Em horário de trabalho, a gente não fica dando em cima do marido dos outros", diz a mulher em determinado momento do vídeo. "Cuidado com teu marido, isso é uma prostituta", complementa.

Por conta das ofensas, o caso pode se encaixar no crime de injúria.

A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Amazonas ainda não informaram se algum Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da loja onde o caso foi registrado, mas não houve resposta.

Entenda o crime de injúria

De acordo com a advogada Lívia Girão, da Comissão de Estudos em Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), o delito ocorre quando “a honra subjetiva da pessoa é ferida". "Em que sentido? Chamar, por exemplo, de vadia, prostituta, burra, ou seja, querer ofendê-la, menosprezá-la”, explica.

Nas imagens não fica claro se houve alguma ameaça à vítima, mas Lívia conta que caso isso tivesse acontecido, isso também poderia se configurar no crime de ameaça, previsto no artigo 147 do código penal.

“Acredito eu que o que a amante irá buscar na justiça seria uma eventual indenização por dano moral. Era um ambiente de trabalho, houve toda uma situação de exposição, de diminuí-la na condição de mulher", analisa a advogada.



