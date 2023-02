Cão da PRF ganha festa de aposentadoria com bolo e banho de rio após 9 anos de serviço

O cão farejador Bili vai descansar as patas depois de 9 anos de serviço para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina. O cachorro encerrou suas atividades no serviço policial nessa segunda-feira, 6, e comemorou com muita festa com o Grupo de Operações com Cães (GOC).

A festa de aposentadoria foi marcada por um enorme bolo feito de ração e um refrescante banho de rio. A celebração aconteceu na cidade de Guaraciaba, localizada no oeste do Estado.

Trabalhador desde novinho: cachorro se aposenta após 9 anos de serviço

Bili nasceu em 2013 e no ano seguinte já deu início ao seu treinamento na PRF por causa das habilidades e o faro apurado que o animal apresentou desde o nascimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele ganhou destaque depois de protagonizar diferentes apreensões de drogas, tendo detectado 15 quilos de cocaína e três quilos de crack na lataria de um automóvel em 2021.

O perfil da PRF de Santa Catarina no Instagram publicou um vídeo de despedida para Bili. O registro mostra o cão se divertindo com um banho de rio e devorando um bolo feito de ração.

Cachorro policial se aposenta e comemora com bolo e banho de rio; veja vídeo:

Curtindo a aposentadoria em um novo lar

Bili já tem um novo local para aproveitar o descanso depois de anos de trabalho como cão farejador. O cachorro vai morar com um casal na cidade de São Miguel do Oeste.

Além do novo lar, o ex-policial ganhou ainda uma nova amiga, a Lessie, que já vive com os novos tutores de Bili.

Confira matérias relacionadas:

Sobre o assunto Cachorro "Scoobydoo" é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Itapipoca

Bombeiros resgatam cachorro de cacimba em Iguatu

Cachorro ajuda polícia a encontrar seu tutor de 84 anos desaparecido durante sete dias no México

Cachorro segue ambulância em que o dono foi levado após sofrer acidente no Cariri

Tags