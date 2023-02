Brasil é o 2° país da América Latina onde os juízes mais sofrem ameaças, aponta pesquisa

No Brasil, 20% dos participantes do estudo se sentem totalmente seguros e 15% acreditam estarem totalmente inseguros

O "Perfil da Magistratura Latino-americana” revelou que o Brasil é o segundo país da América Latina onde os juízes mais sofrem ameaças de morte ou a sua integridade física. O Equador e o Chile foram os países que menos relataram terem sofrido alguma tentativa de intimidação, com 21% e 25% respectivamente.

O estudo foi apresentado em uma reunião da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), na Costa Rica, nesta segunda-feira, 6, e reúne dados sobre o sistema judicial em 11 países.

No Brasil, 20% dos participantes do estudo se sentem totalmente seguros e 15% acreditam estarem totalmente inseguros. Na Bolívia, que teve o pior resultado na pesquisa, apenas 3% se sentem totalmente seguros e 42% inseguros.

Caroline Somesom Tauk, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, disse à Folha de S.Paulo que os brasileiros são mais ameaçados por conta do alto grau de independência do Judiciário no País. "Somos mais ameaçados porque investigamos muito. É um País que tem um Judiciário bastante atuante e, talvez por conta de sua atuação mais firme, que incomoda mais", disse a juíza.

Ela, no entanto, observa que isso não deve ser motivo para naturalizar as ameaças e sugere o desenvolvimento de políticas públicas para amenizar a situação.

Caroline explicou à agência de notícias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o objetivo do estudo, além de conhecer o perfil dos juízes latino-americanos, é identificar as dificuldades enfrentadas para o exercício da Magistratura no continente.

A pesquisa é inédita no Brasil e foi feita por meio de questionários enviados a cerca de 30 mil magistrados de 17 nações. O relatório final, no entanto, só conta com 11 países. De acordo com a Folha de S.Paulo, isso aconteceu porque, nesses locais, não se teve uma quantidade de respostas suficiente.

Ela foi realizada pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com a Federação Latino Americana de Magistrados (FLAM) e com o Ipespe Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).



