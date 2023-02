Aplicativo ajuda tutores a identificar dor em cães e gatos

Os donos de animais de estimação agora tem uma nova ferramenta para os cuidados com os pets. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) concebeu um aplicativo com o objetivo de diminuir o sofrimento dos animais.

O programa está disponível de forma online e gratuita em português e funciona para animais domésticos e de criação, como bovinos, equinos, suínos, entre outros. Os animais usados para testes em laboratórios, muitas vezes negligenciados, é um dos grupos focais da pesquisa.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o app opera apresentando uma escala de dor para a espécie selecionada, que será avaliada por meio do comportamento do animal em questão em imagens.

“Pontuamos os comportamentos em relação à ocorrência e à duração. O animal olha para a área afetada? Tem dorso arqueado? Passa maior tempo deitado? A escala é definida com base nesses comportamentos e naqueles que são habituais e o animal deixa de expressar, como parar de brincar”, explica Stelio Pacca Loureiro Luna, professor do curso de veterinária da Unesp Botucatu e coordenador dos estudos, para a Folha.

A plataforma em questão conta com as avaliações criadas pelo grupo - como a escala para gatos Unesp-Botucatu, de 2013 - reconhecida internacionalmente e fruto do trabalho em relação a suposição de que gatos sentem menos dor, quantos outras espécies.

O pesquisador também disse que é necessário compreender o comportamento de cada espécie. Cachorros são mais escandalosos, cavalos mudam suas ações na presença de observadores, gatos sofrem em silêncio e coelhos escondem a dor.

Outra diferenciação essencial é se a dor é crônica ou aguda. Em relação a dor aguda a resposta é expressiva e imediata, a dor crônica é demonstrada de forma mais sútil.

Como usar o aplicativo

Abra a ferramenta VetPain

Cadastre-se

Selecione a espécie

Análise a escala de dor e as características apresentada, por meio de preenchimento de questionário, pelo animal por meio do auxílio de vídeos

Veja a pontuação e as instruções apresentadas pelo app



