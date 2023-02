Carro parte ao meio e homem morre após acidente no Rio Grande do Sul

Um homem de 40 anos, identificado como André Adriano Brasil, morreu na madrugada desse sábado, 4, na ERS-135, entre Sertão e Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul, após um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Com o impacto, o automóvel ficou partido ao meio. As informações são do portal G1.

Conforme informado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão entre os dois veículos aconteceu no km 30 da rodovia. André, que dirigia o carro, morreu no local. Já o motorista do caminhão, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos e foi socorrido a um hospital.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram ao local para a identificação das vítimas e para investigar as causas do acidente. O trânsito no local ficou congestionado ao longo das primeiras horas de sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O velório e enterro da vítima aconteceram nesse sábado, 4.

Na noite de sexta-feira, 3, outro acidente foi registrado na mesma rodovia, na cidade de Getúlio Vargas, onde uma mulher de 25 anos morreu após ser atropelada.

Sobre o assunto Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio vai a 160 milhões

Mulheres poderão concorrer a vagas para formação de fuzileiro naval

Hoje é Dia: luta dos povos indígenas e internet segura são destaques

Garimpeiros começam a fugir da Terra Indígena Yanomami









Tags