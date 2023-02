MG: Trabalhador nordestino vítima de xenofobia será indenizado

Um ex-empregado que foi chamado de "nordestino cabeçudo” pelo chefe deve ser indenizado por danos morais em Minas Gerais. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 1º, pela Justiça do Trabalho, que também determinou que o valor da indenização seja equivalente aos últimos três salários da vítima.

De acordo com a Justiça do Trabalho de Minas Gerais, o trabalhador alegou que era constantemente ofendido na frente de outros funcionários.

Ele disse que seu chefe lhe chamava de “burro, jumento, inútil, imprestável”, além de dizer frases como “não sei por que ainda trabalha aqui. Nortista cabeçudo! Nordestino é tudo burro! Moleque ruim de trampo”.

A juíza Vaneli Cristina, responsável pelo caso, disse que “esses tratamentos reiterados agrediram a personalidade, a dignidade, a integridade moral do autor, degradando o clima social, com o fim de afastar o empregado das relações profissionais”, destacou.

As testemunhas disseram que, mesmo com os insultos, o clima na empresa era “amigável”. A juíza, no entanto, não considera que isso seja suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, que foi condenada à reparação por danos morais.

