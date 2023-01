RJ: Homem é preso suspeito de matar a ex-namorada e atirar na própria perna para simular assalto

Um homem foi preso suspeito de matar a ex-namorada e dar um tiro na própria perna para fingir que foi vítima de um assalto, no último sábado, 28, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A vítima teria terminado um relacionamento com o suspeito três dias antes do ocorrido.

De acordo com o G1 - Rio de Janeiro, o homem, identificado como Reycharleson Nicolau, tentou mentir para os policiais. Ele disse que tinha sido vítima de um assalto junto com a ex-companheira, que os bandidos não teriam conseguido levar o seu carro e, por isso, atiraram.

A perícia policial, no entanto, revelou que ele foi o responsável por atirar na própria perna e disparar contra a cabeça de Yasmin Souza, a ex-namorada. Segundo o UOL, a Polícia apreendeu, dentro do carro, três estojos de calibre 9 mm, o mesmo usado no crime.

"A gravidade da conduta é extremamente acentuada, na medida em que o custodiado matou a ex-companheira, de forma extremamente cruel, por não aceitar o término do relacionamento, demonstrando total desprezo pela vida humana, a indicar sua completa inadequação ao convívio social", disse a juíza Mariana Tavares Shu, também ao UOL.

O suspeito já tinha antecedentes por violência doméstica, segundo informações do G1 - Rio de Janeiro.



