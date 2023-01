Em protesto por moradia, grupo bloqueia trecho da Via Dutra

Famílias da comunidade do Sata, em Guarulhos, na Grande São Paulo, bloquearam, no início da manhã de hoje (31), um trecho da Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 213. O protesto é por melhores condições de moradia. A rodovia seguia parcialmente bloqueada por volta das 9h, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a prefeitura, a comunidade tem “alto risco de enchentes e de desmoronamento das residências”. No local, 23 casas foram construídas sobre valas de drenagem, e os moradores foram notificados há dois meses sobre a necessidade de desocupação, informou o governo municipal.

Moradia

O grupo ateou fogo em objetos para impedir a passagem de carros pela via local, no sentido capital paulista, e segurou cartazes em que pedem a suspensão dos despejos, tendo em vista que estão há 40 anos no local.

Segundo a prefeitura, antes, 33 moradias estavam sob risco no local. Os moradores foram acolhidos em abrigos municipais e cadastrados em programas sociais.

“Foi acordado com os moradores o cadastro para o recebimento do aluguel social por até 24 meses. A primeira parcela do auxílio (R$ 400) já foi paga e permitirá uma nova residência em um lugar seguro”, diz o governo em nota.

O texto aponta ainda que, “além de sofrer com as enchentes, as casas acabam causando alagamentos na avenida Cataguases, em Cumbica, de acordo com avaliação técnica”.

*Colaborou Nelson Lin, da Rádio Nacional

