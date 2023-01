Muro de condomínio de luxo desaba e morador registra o momento em vídeo

O paulista mora no local há três anos. Há um ano e meio uma casa vizinha foi construída. O muro que desabou separava as duas residências.

O muro de uma residência em um condomínio de luxo desabou nesta última terça-feira, 28, na Grande São Paulo. No momento queda, o dono da casa gravava um vídeo para mostrar que a água estava invadindo o terreno. As imagens foram postadas nas redes sociais e já somam mais de 10 milhões de visualizações.

Samuel Borges Bonfim é proprietário do imóvel e dono de uma loja de automóveis. Ele contou ao UOL que teve que correr junto com sua filha para se proteger. “Ficamos com muito medo, porque dava a impressão que a casa do vizinho ia desabar inteira para cima da gente". Apesar do susto, não houve feridos.

Ainda para o UOL, ele disse que "sempre que chovia muito, uma água cheia de lama começava a escorrer pelo muro, se espalhando pelo quintal e pela minha piscina. Por diversas vezes reclamei, porque o custo da limpeza depois era alto".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Era isso que ele gravava no momento da queda: a lama que se espalhava pelo quintal. Dessa vez, no entanto, o muro começou a rachar e acabou cedendo, veja:

Samuel também disse ao G1 - São Paulo que mora no local há três anos. Há um ano e meio uma casa vizinha foi construída. O muro que desabou separava as duas residências.

Ele acredita que os problemas estruturais são oriundos dessa nova construção. "Quando eu construí essa casa (três anos atrás) não existia e nunca aconteceu isso. Construiu essa casa, começou a acontecer isso", diz o empresário no vídeo.



Sobre o assunto Fórum Social Mundial pautou debates e fortaleceu sociedade civil

Casal é suspeito de invadir restaurante após receber comida que estava muito apimentada

Indígena Guajajara é encontrado morto no Maranhão

Dia da Visibilidade Trans será comemorado em São Paulo

Santa Maria terá memorial em homenagem às vítimas da Boate Kiss

Tags