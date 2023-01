Casal é suspeito de invadir restaurante após receber comida que estava muito apimentada

Um casal é suspeito de invadir um restaurante e agredir funcionários após receber uma encomenda de esfirras que estavam muito apimentadas. O caso aconteceu no sábado passado, 21, na cidade de Jataí, em Goiás, e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com o Metrópoles, o casal fez o pedido 40 esfirras. Um dia depois, os suspeitos fizeram uma reclamação alegando que algumas das esfirras estavam queimadas.

O dono do restaurante pediu para que o pedido fosse refeito. Uma hora depois, no entanto, os clientes ligaram fazendo outra reclamação. Dessa vez a comida estava muito apimentada.

“Ele ligou dizendo que as esfirras estavam apimentadas e que não tinha condições de comer e que tinham feito sacanagem com ele. O dono do restaurante afirmou que pediu para o cliente que o problema fosse resolvido no dia seguinte, pois não estava presente no estabelecimento no momento, mas ele disse que iria pessoalmente no local”, detalhou a ocorrência policial obtida pelo G1 - Goiás.

A cena foi registrada pelas câmeras de segurança, veja:

Dois dias após o ocorrido, o dono do estabelecimento registrou um Boletim de Ocorrência e cedeu as imagens da câmera de segurança à polícia.



