RJ: Menina de 10 anos é morta por bala perdida enquanto brincava

Uma menina de 10 anos foi morta por uma bala perdida na noite dessa quarta-feira, 25, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Rafaelly da Rocha Vieira tinha completado 10 anos na última sexta-feira, 20, e comemoraria a data no próximo sábado, 28. No momento da tragédia, ela estava brincando na rua com outras crianças, quando homens encapuzados invadiram a rua e começaram a disparar, segundo relatos de moradores. Um dos tiros de fuzil atingiu a pequena Rafaelly na altura do tórax.

O episódio ocorreu na rua Doutor Monteiro de Barros, esquina com a rua Getúlio de Moura, considerada uma das vias mais movimentadas do município de São João de Meriti, por volta das 19h30min.

Ao portal G1 Rio de Janeiro, moradores relataram que durante os disparos um corre-corre se iniciou entre os vizinhos. Um deles, conta ainda que, ao ouvir os tiros, a mãe da menina desceu a rua gritando ‘minha filha, minha filha’, quando percebeu que ela teria sido atingida e estava caída no chão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Secretaria de Saúde de São João de Meriti informa que Rafaelly deu entrada na UPA de Jardim Íris, às 19h40min do dia 25 de janeiro, vítima de lesão por arma de fogo. Ela teve parada cardiorrespiratória e todas as tentativas de salvamento foram realizadas, mas infelizmente, sem sucesso. A criança chegou viva à unidade, porém não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta quinta-feira, 26, moradores iniciaram um protesto no local do crime. Eles atearam fogo em caixotes de madeira e sofás, pedindo por justiça.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Agentes fazem diligências e buscam imagens de câmeras de segurança que tenham registrado a ação e ajudem a identificar os criminosos. O corpo de Rafaelly foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.

Sobre o assunto Em 6 anos, mil pessoas foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro

Menino de 11 anos é morto por bala perdida no Rio de Janeiro

Justiça arquiva inquérito sobre bala perdida que deixou menino paraplégico

Tags