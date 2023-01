MG: Mulher é presa suspeita de manter filho amarrado dentro de casa

A criança de 13 anos foi encontrada sentada no chão de um quarto. Ela estava com os pés e mãos amarrados

Uma mulher de 32 anos foi presa suspeita de manter o próprio filho em cárcere privado no município de Periquito, em Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira, 25. A criança foi encontrada pela Polícia Militar com as mãos e pés amarrados para que não fosse para a casa da avó.

De acordo com o portal G1 - Vales de Minas Gerais, duas conselheiras receberam uma denúncia de maus-tratos e cárcere privado e informaram à Polícia sobre o caso. Quando os militares chegaram ao local, já do portão era possível ouvir os gritos da criança.

No Boletim de Ocorrência, os policiais relataram que a casa estava desorganizada e suja. A criança de 13 anos foi encontrada sentada no chão de um quarto. Ela estava com os pés e mãos amarrados.

Existiu uma certa dificuldade para libertar o garoto por conta da quantidade de amarras que também estavam muito justas, o que causou ferimentos na vítima. O nome da suspeita não é divulgado para preservar a indentidade da criança.

Ainda de acordo com O Tempo, a mãe contou aos policiais que a criança não gosta de ficar com ela, mas, sim, com a avó. Essa teria sido a razão de ter aprisionado o filho. Ela foi encaminhada a uma delegacia da região, e o menino está sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

