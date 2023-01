Chacina no DF: quinto suspeito de envolvimento é preso

De acordo com a corporação, o homem é suspeito de ajudar no sequestro de Thiago Gabriel Belchior, marido de Elizamar

O quinto suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na madrugada desta quinta-feira, 26. Ao todo, 10 pessoas da mesma família foram mortas.

Conhecido como Galego, o suspeito, Carlos Henrique Alves da Silva, tem 25 anos e foi detido no município de Itapoã, no Distrito Federal. De acordo com a corporação, ele é suspeito de ajudar no sequestro de Thiago Gabriel Belchior, marido de Elizamar.

Outras quatro pessoas foram detidas por envolvimento no caso, são elas: Gideon Batista de Menezes, que trabalhava com Marcos Antônio, uma das vítimas; Horácio Carlos Ferreira Barbosa, que confessou o crime à polícia e disse que os assassinatos foram encomendados por duas das vítimas, mas foi constatado que ambas foram mortas na chacina; Fabrício Silva Canhedo, responsável por manter parte das vítimas em cativeiro; e Carlomam dos Santos Nogueira, entregou-se à polícia e investigações apontam que ele conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos.

Na noite de terça-feira, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, suspeito de participação na chacina. Conforme a PM, ele confessou a participação no crime. Contudo, por não haver situação de flagrante nem mandados válidos contra o rapaz, ele foi liberado. A Polícia Civil pediu à Justiça que determine a internação dele.

O grupo é investigado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro agravado pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Todas as vítimas já foram identificadas e tiveram os corpos localizados. Elas têm idades entre 6 e 54 anos. A expectativa é que o inquérito seja finalizado nos próximos dias. O caso é considerado a maior chacina do Distrito Federal.

Segundo o portal G1 Distrito Federal, o advogado da família de Elizamar, Carlomam dos Santos Nogueira, que também é um dos suspeitos, disse, em depoimento, que o crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e duas das vítimas. No entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a versão.

Relembre o caso



A cabeleireira Elizamar da Silva e seus filhos desapareceram no dia 12 de janeiro. Seu marido, Thiago Belchior, também desapareceu. Um dia depois, a Polícia localizou o carro dela com quatro corpos carbonizados dentro.



Três dias depois, mais três pessoas da família desapareceram, foram eles: Marcos Antônio Lopes de Oliveira (pai de Thiago), Renata Juliene Belchior (mãe de Thiago) e Gabriela Belchior (irmã de Thiago).



Marcos Antônio foi encontrado enterrado e esquartejado perto de uma casa que foi usada como cativeiro pelos criminosos. Os policiais também encontraram mais duas pessoas mortas dentro do carro do sogro.



De acordo com o G1 - Distrito Federal, a principal tese é de que o crime tenha sido motivado por dinheiro. Os suspeitos de cometer os assassinatos moravam próximo da cabeleireira e sabiam que ela tinha recebido uma grande quantidade de dinheiro.



Um dos suspeitos contou à Polícia que Marcos Antônio foi o mandante, hipótese que perdeu força após o corpo dele ter sido encontrado morto. No depoimento aos investigadores, ele disse ter recebido R$ 100 mil do sogro da cabeleireira pelos homicídios. (Colaborou Gabriel Damasceno)



Lista de vítimas:



Elizamar Silva, de 39 anos: cabeleireira;

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos: marido de Elizamar Silva;

Rafael da Silva, de 6 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Rafaela da Silva, de 6 anos: filha de Elizamar e Thiago;

Gabriel da Silva, de 7 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos: pai de Thiago e sogro de Elizamar;

Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos: ex-mulher de Marcos Antônio;

Renata Juliene Belchior, de 52 anos: mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior, de 25 anos: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos: filha de Cláudia e Marcos Antônio.

