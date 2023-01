Morre o radialista Gilson Ricardo aos 74 anos

O radialista e comentarista esportivo Gilson Ricardo morreu nesse domingo, 22, no Rio de Janeiro, aos 74 anos de idade, vítima de um infarto fuminante. A notícia foi confirmada pela Rádio Tupi, onde trabalhava desde 2015.

Segundo a emissora de rádio, Gilson passou mal em sua casa, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta das 22h30min. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu ao infarto.

“Gilsão fez hoje o Bola em Jogo ao meio-dia e às 15 horas, normalmente, com aquela alegria de sempre, brincando. Agora à noite, jantou, botou pijama para dormir e, segundo Marisa, sua esposa, não atendia aos chamados”, disse Wellington Campos durante transmissão ao vivo na Rádio Tupi.

O time do coração do radialista, o Flamengo, também prestou homenagens em uma postagem no Twitter. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do radialista, apresentador e grande rubro-negro Gilson Ricardo. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Gilsão.”

Gilson Ricardo trabalhou por 35 anos na Rádio Globo, além de ter participado dos programas "Jogo Aberto", "Os Donos da Bola" na TV e SBT Esporte Rio. Desde 2015 comandava o programa "Bola em Jogo" na Rádio Tupi nos domingos.



