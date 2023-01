RJ: Procon faz mutirão de renegociação de dívidas de pessoas jurídicas

O Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) realiza a partir do próximo dia 23 um mutirão inédito de renegociação de dívidas com pessoas jurídicas, que se estenderá até o dia 27 deste mês. Segundo ressaltou o presidente da autarquia, Cássio Coelho, essa é a primeira oportunidade de quitar dívidas no ano de 2023.

“Os eventos de renegociação de dívidas, realizados pelo Procon, já viraram uma tradição no estado. Só no último ano, atenderam quase 5 mil consumidores com percentuais de acordo acima de 75% e descontos que chegam a mais de 90%”. Cássio Coelho informou que, desta vez, o Procon-RJ realizará esse mutirão inédito voltado para consumidores pessoas jurídicas que foram impactados pela crise gerada durante a pandemia do novo coronavírus e ainda não conseguiram quitar as dívidas. “Em especial, empresas com lojas de rua que ficaram fechadas durante esse período e não conseguiram se reerguer”.

A meta é facilitar a negociação de débitos de pessoas jurídicas, principalmente microempreendedores individuais (MEI), empresas de médio e pequeno porte e microempresas, oriundos de relações de consumo com instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos e empresas de telecomunicações.

Entre as instituições bancárias que confirmaram participação até o momento estão o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa e Itaú. Também já confirmaram presença as concessionárias de serviço público Águas do Rio, Iguá, Zona Oeste Mais, Cedae, Águas de Niterói, Águas do Imperador, Águas de Nova Friburgo, Águas de Juturnaíba, Águas do Paraíba, Enel, Light e Naturgy, e as empresas de telecomunicações Claro, Tim, Oi e Vivo.

O Procon RJ destacou que os consumidores pessoas jurídicas que não puderam fazer a pré-inscrição online para apresentação de documentos, mas enviarem representantes ao mutirão, portando documentação que comprove que podem negociar em nome da empresa, serão atendidas nos dias do evento, previsto para ocorrer na Avenida Presidente Vargas, 25, 5⁰ andar, no horário das 10h às 16h.

