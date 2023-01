Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 63 milhões

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena sorteadas nesse sábado, 21, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.558), que ocorrerá na quarta-feira, 25, está estimado em R$ 63 milhões.

Os números sorteados foram 03 – 13 – 16 – 25 – 27 – 33.

A quina teve 261 ganhadores, com prêmio individual de R$ 20.176,41. Acertaram quatro números 16.523 apostadores, que receberão cada um, R$ 455,29.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

