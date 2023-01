Aldeias ficam sem água potável por contaminação de rio no Tocantins

Três aldeias indígenas do povo Xerente foram impactadas com a poluição do Rio Gorgulho; veja os detalhes

As três aldeias indígenas do povo Xerente, no município de Tocantínia, a 100 quilômetros de Palmas, capital de Tocantins, sofrem com a contaminação do rio Gorgulho e sua água. O problema já ocasionou a morte de peixes na região.

O consumo de água potável virou impossibilidade para as aldeias e, em mais de uma semana, a população local evita atividades no Gorgulho, como a pesca. A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins destinou carros-pipa para fornecimento de água.

“A gente estava pescando quando desceu o veneno branco, espumando. Um cheiro de barragem forte”, relatou o estudante e morador de uma aldeia próxima, Wemerson Sousa, para o jornal O Globo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cacique Ranulfo Xerente, conhecido como ‘Neca’, já havia gravado um vídeo expondo a mortandade dos peixes e a situação no rio. Ranulfo citou agrotóxicos usados em plantações de soja e cana como uma motivação provável para a situação do Gorgulho.

"Cadê os Yanomami": Mobilização que denuncia desaparecimento de indígenas viraliza nas redes; VEJA

Contaminação do Rio Gorgulho: Chegada de carros-pipa



A distribuição de água potável por meio dos carros-pipa destinados pela Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins deve abastecer a aldeia Kãkaka pelos próximos 15 dias, de acordo com o portal do Governo de Tocantins.

“Os povos originários são prioridade, patrimônio do Tocantins, e serão tratados com total respeito. Não pode ser negado um direito básico que é o direito à água potável”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

A secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubia Werreria, destacou o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai). Segundo Narubia, a agência “acompanhou toda a operação”.



O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) coletou amostras próximas ao afluente e visitou locais ao redor da área afetada.

A voz das mulheres indígenas por autonomia, igualdade e território; VEJA

Tags