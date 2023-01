SP: Idoso é expulso de condomínio por espionar as vizinhas no banho

Um idoso de 70 anos foi expulso do condomínio onde morava suspeito de espionar as vizinhas no banho, além de ameaçar e agredir outros moradores do prédio localizado na Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com o jornal A Tribuna, os atos teriam começado ainda em 2020, e, desde então, pelo menos cinco Boletins de Ocorrência foram registrados contra o homem.

Apuração do G1 - Santos e Região aponta que ele já teve uma prisão, mas a detenção acabou sendo convertida em internação psiquiátrica.

A decisão de expulsar o aposentado do condomínio foi do juiz Sérgio Castresi de Souza Castro, da 3ª Vara Cível de Praia Grande. Ele proibiu o homem de acessar o local sob pena de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

O idoso tem até o dia 5 de fevereiro para a desocupação do apartamento "sob pena de uso de força policial". A decisão, no entanto, não impede que o idoso venda ou alugue o imóvel, segundo A Tribuna.

Acusações contra o aposentado

Cinco moradoras acusam o idoso de importunação sexual. A decisão judicial registra que, além dos casos de espionagem durante o banho, ele chamou uma mulher de "sapatão", ameaçou estuprá-la e, depois disso, passou a amolar uma faca na direção dela.

O homem também tinha o costume de ficar com o órgão genital à mostra no local.

Thyago Garcia, advogado que representa o condomínio no processo, contou ao G1 - Santos e Região que o idoso também é acusado de agredir e ameaçar de morte o síndico.

Ele também revelou que o aposentado já deixou o apartamento.



