Mulher chama a Polícia após ser assaltado e acaba sendo presa com 710 kg de maconha

Após sofrer um assalto em Campo Mourão, no Paraná, uma mulher de 32 anos acabou sendo presa por porte de droga. De acordo com as informações dadas ao G1 pela Polícia, ela estava com uma carga de 710 quilos de maconha em seu veículo, que havia sido levado por suspeitos na BR 487, na manhã dessa quarta-feira, 18. A droga estava a caminho de Santa Catarina.

A Polícia Militar disse que ela foi abordada pelos criminosos que estavam em outro veículo no momento em que percorria o trajeto da rodovia. A mulher foi retirada do carro e em seguida os suspeitos levaram seu carro. Os agentes de segurança fizeram buscas pelas proximidades e encontraram pacotes de maconha soltos no meio do mato.

Com a ajuda da locadora, o veículo foi encontrado em uma estrada rural abandonado, perto do distrito de Nova Brasília. Os assaltantes não foram localizados. A mulher informou aos policiais que o remetente das drogas era de Balneário Camboriú, Santa Catarina. A mulher foi levada para a delegacia depois de ser presa. A Polícia segue investigando o caso.



