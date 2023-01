SC: Carro atravessa parede de prédio e despenca sobre estacionamento

Um carro atravessou a parede de um prédio e atingiu uma mulher, que ficou em estado grave, na manhã desta quarta-feira, 18, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O motorista, que não estava alcoolizado, deixou o local do acidente sem prestar socorro à vítima.

O caso aconteceu por volta das 15h30min, e, segundo a Prefeitura do município, o carro tinha placas do Paraguai. No momento em que o carro despencou, três mulheres e uma criança estavam no local, uma delas sendo atingida.

De acordo com a Polícia Militar, o carro pertencia a um turista paraguaio que deixou o carro em um estacionamento. Outra pessoa foi manobrar o veículo, mas perdeu o controle e causou o acidente.

Veja o vídeo:

A vítima é uma mulher de 22 anos, ela apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico. Ela foi atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal Ruth Cardoso por meio de um helicóptero, segundo informações do portal OCP News.

A Polícia confirmou que o condutor fugiu do local, mas foi encontrado logo depois no Hospital do Coração. No local ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. De acordo com o G1 Santa Catarina, ele será preso após receber alta.



