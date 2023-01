De acordo com o depoimento de um dos presos, o motivo para a morte da família no DF seria o valor de R$ 400 mil, resultante da venda de uma casa

O caso do desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e de seus três filhos continua sob investigações da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo a corporação, há fortes indícios de que as vítimas tenham sido assassinadas. O crime teria sido encomendado pelo marido e pelo sogro de Elizamar.

As informações foram divulgadas pelo delegado-chefe Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, em coletiva de imprensa no início da noite dessa terça-feira, 17. Conforme o G1 Distrito Federal, um dos homens presos por envolvimento no crime confessou a encomenda da morte da família.

Horácio Carlos Ferreira Barbosa contou que ele e Gideon Batista de Menezes receberam R$ 100 mil para matar a cabeleireira, os três filhos — Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos. A morte da sogra e da cunhada de Elizamar também teria sido encomendada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o portal Metrópoles, a Polícia aprendeu R$ 15 mil que seria de pagamento

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, são apontados como mandantes do crime. Pai e filho estão desaparecidos.

Dinheiro da venda de uma casa seria motivo

De acordo com o depoimento de um dos presos e as declarações do delegado, o motivo para a morte da família seria o dinheiro resultante da venda de uma casa. Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago e sogra de Elizamar, teria vendido uma imóvel na região de Santa Maria por R$ 400 mil.

Entenda o caso

O caso começou após o desaparecimento, no dia 12 de janeiro, da cabeireira Elizamar Silva e dos três filhos dela. Moradora de Santa Maria, no DF, Elizamar era casada há dez anos com Thiago. Ela também era mãe de um rapaz de 24 anos e de uma jovem de 18 anos, que avisaram a Polícia sobre o desaparecimento, aponta o G1 DF.

Na sexta-feira, 13, o carro da cabeleireira foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro.

Em seguida, Thiago, assim como Marcos Antônio, Renata e Gabriela – pai, mãe e irmã dele - foram dados como desaparecidos. No sábado, 14, o carro de Marcos foi encontrado, também carbonizado, com dois corpos femininos dentro.

O depoimento de Horácio aponta que a ideia era atrair Elizamar para que o crime fosse cometido. No entanto, Thiago – que pediu para a mulher buscá-lo na região – não sabia que ela estava com as crianças. O objetivo seria subtrair uma quantia em dinheiro que a mulher guardava em uma conta bancária e matá-la em seguida.

Como as crianças estavam no carro, Marcos Antônio (avô das crianças), Thiago (pai das crianças), Gideon e Horácio (os homens contratados para cometer o crime) levaram as vítimas para Cristalina, em Goiás. No local, Elizamar e as crianças foram sufocados, e os criminosos atearam fogo no veículo, segundo o depoimento do suspeito.

Já Renata e Gabriela Belchior, esposa e filha de Marcos Antônio, foram mantidas reféns em uma casa em Planaltina (DF). De acordo com o delegado, após não conseguirem o dinheiro, os suspeitos as levaram de carro para Unaí (MG), onde as asfixiaram e atearam fogo no veículo.

Corpos ainda não foram identificados

Os corpos das seis vítimas ainda não foram identificados formalmente pelo Instituto Médico Legal (IML), segundo o G1 Distrito Federal.

O delegado Ricardo Viana afirma que "tudo leva a crer" que são de Elizamar, das três crianças, de Renata e de Gabriela.

Viana diz aguardar o resultado dos exames e que os policiais continuam procurando Thiago e Marcos Antônio.

Tags