No Rio, carnaval da Intendente muda de endereço e ganha mais estrutura

A festa das escolas de samba das séries Prata e Bronze do carnaval do Rio de Janeiro vai mudar de endereço em 2023, para ganhar uma estrutura que terá mais que o dobro da capacidade de público. A Nova Intendente foi apresentada na tarde de hoje (17) pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e sua estrutura temporária vai ocupar um trecho na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na zona norte da cidade.

A folia foi realizada por 16 anos na Estrada Intendente Magalhães, da qual a nova estrutura herdou o nome. Com maior número de escolas, desfiles menos luxuosos e muita proximidade entre as agremiações e o público, o Carnaval da Intendente é conhecido por seu caráter fortemente popular, reunindo famílias que integram as escolas e moradores de bairros vizinhos.

Alas e alegorias maiores

Além da participação popular, o Carnaval da Intendente Magalhães também é exaltado pelos amantes do samba como a base do carnaval de escolas de samba do Rio de Janeiro, já que as agremiações que estão nas séries Prata e Bronze estão em busca de subir para a Série Ouro e o Grupo Especial, que desfilam na Marquês de Sapucaí. Somado a isso está a formação de novos passistas, puxadores, percussionistas e outros artistas que fazem o carnaval do Rio.

O novo endereço é bem próximo ao anterior e contará com 350 metros de passarela para a evolução das escolas. A pista terá 8 metros de largura, o que permitirá um maior número de integrantes por ala e carros alegóricos maiores. As arquibancadas, também maiores, agora permitirão um público de 5 mil pessoas, mais que o dobro das 2 mil que cabiam anteriormente.

A apresentação do projeto foi realizada pela Riotur, no Palácio Rio 450, no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade.

O presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, Clayton Ferreira, disse que a expectativa das agremiações é a melhor possível. A Superliga representa as mais de 70 escolas que desfilam na intendente. São 32 da Série Prata, 22 da Série Bronze e 20 do Grupo de Avaliação.

"O carnaval da Intendente ganha uma estrutura nunca antes vista, que vai trazer mais conforto não só para os desfilantes, mas para o público que vai assistir. Melhor qualidade de som, melhor qualidade de luz. Tenho certeza que com essa força, será um marco na história do carnaval", disse Ferreira, que prometeu que os desfiles não perderão o caráter popular. “Terá espaço para o torcedor que gosta de ir com sua cadeira de praia e seu cooler, sentar do lado da pista e acompanhar os desfiles", garantiu.

A nova estrutura também deve favorecer planos mais ambiciosos das escolas de samba que desfilam na Intendente Magalhães nos próximos anos. As agremiações, agora, também vão participar da organização do desfile, como o Grupo Especial e Série Ouro fazem no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Ronnie Cosme, torce para que a estrutura mais robusta atraia apoio do setor privado e turistas para a folia da Intendente Magalhães.

"São as escolas que vão estar daqui a pouco na Sapucaí. Então, elas já podem ter um gostinho de ter uma 'mini Sapucaí' aqui na Intendente. Quando você dá uma infraestrutura melhor, você atrai pessoas que podem assistir, turistas", disse.

A Nova Intendente, porém, pode não ser o endereço definitivo dos desfiles de escolas de samba na zona norte. Cosme adiantou a jornalistas que participavam da apresentação que está em estudo na prefeitura a montagem de uma estrutura definitiva em algum local da zona norte que possa receber os desfiles e outros eventos ao longo do ano.

"Estamos à procura de um espaço em que [a Intedente] possa ficar fixa", disse.

Os desfiles na Nova Intendente serão realizados na segunda-feira (20/2) e terça-feira (21/2) de carnaval, no caso da Série Bronze, e na sexta-feira (24/2) e sábado (25/2) pós-carnaval, no caso da Série Prata. O Grupo B, ou de Avaliação, desfila no domingo (26/2).

