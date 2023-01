Caminhonete é "engolida" por cratera em Minas Gerais

Um vídeo de câmera de segurança tem chamado atenção nas redes sociais por registrar o momento exato que uma cratera “engole” uma caminhonete na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 12 horas dessa segunda-feira, 9.



As imagens do circuito de segurança no encontro entre a rua Pedro Bicalho e a avenida Getúlio Abelha mostram o momento que o condutor, um homem de 24 anos, faz uma curva e não percebe o buraco na estrada.

O homem, então, tem seu carro "engolido" pelo buraco após dobrar para seguir o caminho na pista.

Confira vídeo do momento:

O motorista da caminhonete sai sozinho do carro e demonstra indignação com o ocorrido. De acordo com o G1 Minas Gerais, o homem bateu a cabeça no para-brisa e foi socorrido pelo Serviço Voluntário de Resgate (Sevor).



A Defesa Civil de Minas Gerais ressaltou que o período chuvoso que o estado vem passando facilitou o aparecimento de buracos no asfalto da cidade. Isso atrelado ao peso dos veículos favorece o surgimento de crateras.



O órgão ainda pontua que a área foi isolada e que a prefeitura já está atuando no caso para que o problema seja corrigido.



