Mãe de menino que salvou irmã de afogamento não falava sobre o assunto por medo de críticas

Uma criança salvou a irmã mais nova de um afogamento em uma piscina em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cena foi registrada pela câmera de segurança da residência. O menino tinha apenas 4 anos e a irmã estava com 1 ano e cinco meses quando o incidente aconteceu.

O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas os pais, que tinham medo das críticas, só divulgaram o vídeo recentemente. O intuito é alertar outros pais.

Karen Larissa Sene, 32, é mãe das crianças e contou ao Programa Encontro, da Rede Globo, sobre a decisão de publicar as imagens nas redes sociais. "Na época, fiquei com medo das críticas, do que o povo iria falar. Mas, depois que passou o susto, eu decidi postar para alertar as mães para não confiarem nas boias. Porque nós confiamos por um segundo, achando que ela ia ficar quietinha, e aconteceu isso", disse durante participação no programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando o episódio aconteceu, o pai das crianças supervisionava os filhos na piscina, mas saiu para dar uma olhada na churrasqueira. Foi nesse momento em que a bebê virou para pegar um brinquedo e caiu dentro da água.

Veja o Vídeo:

Théo, que tinha apenas 4 anos na época, reagiu rápido e conseguiu impedir o afogamento da menina, chamada de Alice. Apesar do susto, o bebê passa bem.

A mãe da criança também revelou ao G1 Sorocaba e Jundiaí que, apesar do choque, ficou orgulhosa do menino, Théo, por conta de sua ação.



Sobre o assunto Dia da Gratidão: um dia voltado para exercer o ato de agradecer

Árvore de Natal: quando se desmonta e por quê?

Bolo de reis: conheça a receita e suas curiosidades

Dia de Reis: conheça significado data e sua tradição religiosa

Japão oferece dinheiro para aumentar a natalidade no país

Tags