Hoje é Dia: Dia Nacional do Fotógrafo e do “Fico” são destaques

Nascimento do baterista, compositor e percussionista fluminense Luciano Perrone (115 anos) - fez parte dos quadros da Rádio Nacional desde sua criação, em 1936. Atuou também na Orquestra da Rádio MEC, onde trabalhou de 1961 a 1968

Dia Nacional do Fotógrafo

Nascimento da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir (115 anos)

Nascimento do ator paulista Paulo Afonso Miessa, o Paulo Goulart (90 anos)

Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)

Dia do Fico