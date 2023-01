Caminhos da Reportagem mostra goiaba brasileira que ganhou o mundo

A região denominada norte pioneiro do Paraná, que inclui Carlópolis e Ribeirão Claro, tem a IGs da goiaba e também do café, além de uma represa. Em dezembro de 2019, foi instituída por lei como Área Especial de Interesse Turístico e chamada oficialmente de Angra Doce, em comparação à beleza da marítima Angra dos Reis (RJ). Angra Doce, por sua vez, compreende o reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes e seu entorno, nos estados do Paraná e de São Paulo.

Um dos locais que oferecem atividades de lazer, aventura e contemplação é a Estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro. A Estância tem voo de parapente, passeio de escuna e a maior tirolesa do Paraná, com um quilômetro de extensão e 128 metros de altura.

O consultor do Sebrae Paraná Odemir Capello destaca a relação das Indicações Geográficas com o turismo: “A rota das IGs, nós já estamos pensando nisso, como uma forma também de agregar valor às pequenas propriedades. Na Itália, na região da Emilia Romagna, que tem aproximadamente 400 indicações geográficas, é possível ver os produtos sendo consumidos”.

E já existem empreendedores em Carlópolis que aproveitam o potencial turístico-gastronômico da goiaba, do café e da represa.

Bernadete Garcia Ribeiro Dyniewicz é proprietária do Parque Vila do Café, um sítio à beira da represa que pertence à família desde a década de 1950 e que hoje é aberto a visitantes, com agendamento.

Quitutes de goiaba e de café deixaram a visita do Caminhos da Reportagem ao local ainda mais deliciosa. O paisagismo também é destaque no Parque Vila do Café, onde foram plantadas 3 mil mudas de 20 espécies nativas, além de um jardim com 2 mil pés de rosas.

“Com certeza o café e a goiaba estão sendo uma mola propulsora do turismo na região. E a gente vê que a situação social da população está melhorando bastante, isso é muito gratificante”, observa Bernadete.

Graduado em Tecnologia da Informação (TI) em Curitiba, Rodrigo Amaral largou o trabalho em uma empresa de TI na capital paranaense e voltou a Carlópolis, cidade natal, para ajudar o pai, proprietário do Caldo de Cana Amaral.

Ele acreditou no potencial dos produtos com Indicação Geográfica e criou o pastel Romeu e Julieta, recheado de goiabada e queijo, mas com a inusitada massa de café.

“Junto com o fornecedor de massa, nós fomos chegar nesse ponto, deu um pouco de trabalho, às vezes ficava muito forte, às vezes muito fraco, até equilibrar mesmo o gosto do café”, relembra Rodrigo. Ele já chegou a vender mais de 2 mil pastéis em um final de semana. Antes da inovação, vendia em torno de 150 no máximo.

O casal Agostinho João Longo e Rosana Menegon decidiu, há dois anos, dar um destino às frutas maduras desperdiçadas em Carlópolis. Eles criaram uma cachaça de goiaba e aproveitam a qualidade dos recursos hídricos da região para garantir boa destilação. “Tudo rústico, na beira da mata”, complementa Agostinho, sobre a Cachaçaria G&R.

