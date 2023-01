Pesquisa brasileira sobre peixes de profundidade recebe prêmio Capes

Após reconhecimento internacional pela conquista do Prêmio de Tese do Instituto Oceanográfico de Mônaco 2022, na França, pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) foi agraciada com mais uma homenagem: o Prêmio Capes de Tese em Zootecnia/Recursos Pesqueiros no Brasil.