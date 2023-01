Bebê morre após casa pegar fogo no Sul da Bahia

Um bebê de 2 anos morreu após um incêndio na casa onde ele morava, na cidade de Barro Preto, no Sul da Bahia. O fogo começou quando ele e outra criança, de 3 anos, estavam sozinhos em casa.

As crianças foram socorridas por vizinhos que viram a fumaça saindo do imóvel, de acordo com informações da TV Santa Cruz.

Segundo informações da Polícia Civil, o pequeno Enrick Sales de Souza chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os responsáveis pela criança serão ouvidos pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Barro Preto.

