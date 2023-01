SP: Homem é morto por vizinho após soltar rojão; ele comemorava melhora da mãe no tratamento de câncer

Um engenheiro, de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça pelo seu vizinho, após soltar um rojão. A vítima comemorava a melhora da mãe no tratamento de um câncer. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O atirador, de 74 anos, diz que não se lembra do disparo. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 2, em São Bernardo do Campos, interior de São Paulo.

Juliana Nicolás Lopes é irmã do engenheiro e estava com a filha quando o incidente aconteceu. Ela explica que a família comemorava a melhora da sua mãe no tratamento contra um câncer.

"Minha mãe mal conseguia levantar da cama e saiu da quimioterapia para outros remédios. Ela melhorou muito, e estávamos felizes por isso. Foi uma melhora absurda, e ela até saiu da cama. A mãe do meu amigo que estava com a gente está com câncer também, mas avançado. A gente só queria brincar com as crianças com o ano vencido", disse entrevista ao G1 São Paulo.

Ainda de acordo com ela, o vizinho, Mário D’Amore Júnior, não teria gostado da brincadeira da família e caminhou até o grupo com uma espingarda. Juliana escondeu o celular na cintura e gravou o idoso.

O vizinho diz que o local tem animais e que é proibido soltar fogos. “Atirou, virou e saiu andando. Achei que ia matar todo mundo, e corremos para dentro de casa", lembra Juliana.

O engenheiro foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Depois do crime, o idoso negou à Polícia Militar que tivesse feito o disparo e disse que não se lembrava de tiro algum. Ele foi preso em flagrante.



