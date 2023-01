Polícia Militar usa empilhadeira para retirar carros estacionados de forma irregular em SC

PM informou que a ação é de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e disse que não foi possível utilizar um guincho padrão. veja vídeo:

A Polícia Militar precisou de uma empilhadeira para retirar carros estacionados de maneira irregular no município de Laguna, em Santa Catarina. O caso ocorreu durante as festividades de Réveillon e viralizou nas redes sociais na primeira semana de 2023.

O vídeo gravado por moradores chama a atenção ao exibir uma empilhadeira levantando e carregando diversos automóveis estacionados de forma irregular uma rua pequena até um guincho estacionado em uma avenida na região da praia do Mar Grosso. Alguns dos veículos chegam a balançar assim que são erguidos pela empilhadeira.

Diante das críticas nas redes sociais com relação a eventuais danos aos veículos retirados com a empilhadeira, a PM informou que seria de inteira responsabilidade da empresa contratada para o serviço. Em nota oficial a PM disse ainda que toda a operação foi realizada de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

"As medidas de lavratura de autos de infração e remoção dos veículos são feitas com base na legislação. No entanto, a maneira como a remoção dos veículos será executada caberá a cada empresa responsável pelo serviço, devendo esta ser realizada com critério de proteção ao patrimônio", reitera o posicionamento.

Carros são removidos com empilhadeira em Santa Catarina

A região do município de Laguna, em Santa Catarina, onde o vídeo foi gravado é bastante movimentada nos fins de ano, com grande presença de turistas visitando as praias para a virada de ano.

Com a lotação acima do normal, muitos motoristas, conforme a PM, acabam estacionando em locais proibidos, sendo um problema recorrente no local.

O servidor do Detran e policial militar, Atanir Antunes, contou em entrevista ao G1 que o uso da empilhadeira é necessário em casos que o guincho não consegue chegar até o local em que os veículos estão estacionados.

"Tem aqueles carros, aqueles veículos que ficam entre um e outro, estacionados de forma irregular, não tem como guincho, com a plataforma, chegar e removê-lo para cima do caminhão-guincho", pontuou.

