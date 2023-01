Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 7,5 milhões

O concurso 2.551 da Mega-Sena, realizado nessa quarta-feira, 4, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 01 - 25 - 29 - 43 - 46 - 48.



O próximo concurso (2.5352), no sábado, 7, deve pagar prêmio de R$ 7,5 milhões.

A quina teve 49 ganhadores e cada um vai receber R$ 35.909,19. Os 2.428 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.035,27.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

