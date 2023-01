Mulher tem 50% do corpo queimado após ser atacada pelo ex em Santo Amaro

Uma mulher teve 50% do corpo queimado após ser atacada pelo ex-companheiro, na cidade Santo Amaro, no Recôncavo baiano. O crime aconteceu no domingo, 1º, na localidade do Sinimbu.

Após o ataque, a vítima foi socorrida por populares. Policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia foram acionados para a ocorrência, mas o suspeito não foi encontrado. A mulher está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, o ex-companheiro não aceitava o fim da relação entre eles. Após o crime, ele fugiu do local. O crime está sendo investigado pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Santo Amaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do Correio 24 horas para a Rede Nordeste

Sobre o assunto BA: Vereador acusado por estupro de vulnerável é eleito presidente da Câmara em Banzaê

Rio: prefeitura autoriza servidores a usarem bermudas no verão

Menino de 11 anos é morto por bala perdida no Rio de Janeiro

Volta do réveillon tem congestionamento em estradas de São Paulo

Tags