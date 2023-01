Menino de 11 anos é morto por bala perdida no Rio de Janeiro

Juan Davi de Souza Faria, de 11 anos, morreu atingido por bala perdida durante comemoração de Ano Novo no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga o caso e suspeita que o disparo foi feito para celebrar a data festiva.

Na noite do dia 31 de dezembro, Juan Davi comemorou a virada do ano com a família. De acordo com familiares, após a meia-noite ele foi até a varanda de casa, no bairro Santa Teresinha, para ver a queima dos fogos de artifício, quando foi atingido por uma bala perdida. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Juan Davi foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, onde passou por tentativas de reanimação. A criança não respondeu à intervenção médica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a origem do disparo está sendo investigada e testemunhas estão sendo ouvidas para a apuração do caso.

A família lamentou a morte em publicações nas redes sociais. O velório de Juan Davi aconteceu às 11h dessa segunda-feira, 2 de janeiro, e o corpo do menino foi sepultado às 16 horas.

Sobre o assunto Volta do réveillon tem congestionamento em estradas de São Paulo

Magda Soares morre aos 90 anos e deixa legado no cenário educacional brasileiro

Baleias encalham em praia e banhistas se assustam pensando que é um ataque de tubarão

Mega Sena da Virada: Grupo gasta R$ 5,7 mil e não ganha nem um centavo

Rio: 3 milhões de pessoas celebram a chegada de 2023

Tags