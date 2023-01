Acidente entre ônibus e caminhão deixa 24 feridos em São Paulo

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 24 pessoas feridas na Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista à região de Campinas, na madrugada de hoje (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu por volta das 2h30, na altura do quilômetro 26,5, no sentido do interior do estado.

Os bombeiros informaram que socorreram 15 pessoas e a Autoban, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, prestou socorro a mais nove. Todas, inclusive o motorista do ônibus, tiveram ferimentos leves.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Tags

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para o Hospital do Mandaqui, na zona norte, e para o Pronto Socorro Municipal de Osasco, na região metropolitana da capital.