Mega Sena da Virada: Grupo gasta R$ 5,7 mil e não ganha nem um centavo

Antônio Queiroz, apelidado de "Toninho", reuniu um grupo de 285 apostadores para a Mega Sena da Virada em Santo Antônio de Goiás. Foram 1.267 cartelas apostadas, um investimento de R$ 5,7 mil, mas mesmo assim não ganharam nem um centavo com o jogo. As informações são do G1 Goiás.

“Não ganhamos nem a quadra. Fazer o quê, né? Estávamos na expectativa e tomamos um banho de água fria. Estávamos confiantes pelo volume de cartelas”, contou ao portal.

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao adivinhar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. No caso do “Bolão do Toninho”, das 1.267 cartelas jogadas, oito pessoas acertaram três números cada. Ninguém ganhou nada.

Mesmo sem ganhar um centavo, seu Toninho, não pretende parar com as apostas. Ele conta que os bolões já viraram uma tradição com os amigos. O que ele não esperava é que a edição deste ano do “Bolão do Toninho” fosse atrair tantos participantes. Foram 285 apostadores e cada aposta para o bolão custava R$ 20 por pessoa.



