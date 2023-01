Baleias encalham em praia e banhistas se assustam pensando que é um ataque de tubarão

Banhistas entraram em pânico após três baleias encalharem em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, nesse sábado, 31. As pessoas se enganaram, pensando que os animais eram tubarões e correram desesperadas para fora do mar. As informações são do G1 - Região dos Lagos.



Em vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver que os banhistas se dividiram em dois grupos. Em um as pessoas corriam para fora da água e gritavam em desespero. E outro tentava resgatar os animais.

VEJA O VÍDEO:

A Fundação do Meio Ambiente (Funtec) informa que uma equipe foi verificar a situação, mas quando chegou as baleias não se encontravam mais no local. Provavelmente porque conseguiram voltar ao oceano. Eles apuram o que pode ter causado o encalhe.

A Funtec alerta que, para evitar acidentes, é importante não se aproximar e nem tocar nos animais encalhados. "Nesses casos o mais aconselhável é aguardar a chegada de equipes especializadas para ajudar o animal", disse.



A prefeitura do município lembrou que em 2012 um encalhe em massa de golfinhos aconteceu no mesmo local.

