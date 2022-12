Turistas causam aglomeração ao jogarem dinheiro da varanda de um prédio no ES

Homens são naturais de Minas Gerais (MG) e estavam hospedados no imóvel; eles teriam arremessado várias notas de R$ 20, R$ 50 e até dólares

Quem esteve frequentando a praia do Morro, em Guarapari (ES), na manhã dessa quinta-feira, 29, foi surpreendido por uma "chuva de dinheiro". Isso porque um grupo de turistas resolveu jogar cédulas da sacada de um prédio situado no local, causando correria entre populares que passavam no momento.

Conforme portal UOL, os homens são naturais de Minas Gerais (MG) e estavam hospedados no imóvel. Eles teriam ido até a varanda do apartamento e arremessado várias notas de R$ 20, R$ 50 e até dólares.

Quando perceberam o dinheiro sendo jogado, dezenas de pessoas começaram a correr pelas ruas e calçadas na tentativa de pegar as cédulas.

O porteiro do prédio precisou ligar para os turistas e informar que populares estavam correndo perigo ao se aglomerarem em meio aos veículos na rua. Contudo, alerta teria sido ignorado. Tumulto na frente do prédio teria durado cerca de 25 minutos.

Confira vídeo:

Turistas se amontoaram na boleira depois que um homem, fazendo cossplay de Silvio Santos, jogou da sacada de um prédio várias notas de Real e Dólar. O fato aconteceu na Praia do Morro, em Guarapari e o dinheiro era de verdade. pic.twitter.com/gAxXZnRxku — Plantão JF (@OcorrenciasJF) December 29, 2022

