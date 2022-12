Prefeitura do Rio inaugura expansão do Centro de Operações

A prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou hoje (31) a expansão do Centro de Operações Rio (COR). A ampliação permitiu a implantação de novos recursos tecnológicos, alguns dos quais já estarão operando hoje durante as festas de réveillon nas praias da cidade.

Inaugurado em 2010 como uma das obras de legado dos Jogos Olímpicos de 2016, o COR é um moderno centro de inteligência que possibilita o acompanhamento em tempo real de inúmeras imagens de câmeras de segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

A estrutura funciona de forma ininterrupta, durante 24 horas por dia nos sete dias da semana. A partir do monitoramento, os operadores podem adotar processos e protocolos que permitem a tomada de medidas com mais eficiência em diferentes casos, envolvendo, por exemplo, tráfego intenso, excesso de chuva e ações criminosas.

A tecnologia é utilizada de forma integrada não apenas por órgãos vinculados à prefeitura, mas também por agências e concessionárias de serviços públicos e por forças estaduais de segurança como a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Mais segurança

De acordo com nota divulgada pelo município, com a nova estrutura será possível aumentar de 2 mil para 10 mil o número de câmeras de vigilância que serão monitoradas. Todas elas fornecendo imagens dotadas de alta resolução. Um novo data center terá servidores capazes de processar o alto volume de dados.

"As câmeras serão utilizadas para fins de controle de tráfego, tempo de semáforos, identificação de placas de carros por infrações ou roubo e monitoramento de intensidade de chuvas, entre outras finalidades", acrescenta a nota.

Outra novidade anunciada é o serviço de telegestão de postes de luz, que permitirá o acionamento remoto e automatizado. Com o sistema implantado, também será possível otimizar o consumo público de energia e realizar manutenção de forma mais eficiente.

A inauguração das obras de expansão, coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Companhia Municipal de Iluminação Pública (Rioluz) e realizada a partir de parceria público-privada com a empresa Smart Luz, contou com a presença do prefeito Eduardo Paes.

O COR passa a funcionar em uma área de 1.582 metros quadrados e três andares. O novo telão terá 104 metros quadrados, abrigando 125 telas de 55 polegadas, o maior vídeo wall da América Latina. O número de estações de trabalho passa de 75 para 115, todas com computadores novos.

Tags