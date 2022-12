Piauí: adolescente mata padastro para defender a mãe de agressão

Um adolescente de 17 anos está sendo procurado pela polícia no Piauí, suspeito pela morte de seu padastro. De acordo com o portal de notícias G1, o jovem teria atingido o homem com pauladas para tentar defender a mãe de ser agredida, nessa quinta-feira, 29.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), homem que faleceu, de 37 anos, começou a brigar com a companheira dentro de casa e chegou a ameaçar matá-la com um facão.

O adolescente, filho da cônjuge do homem, presenciou a cena e tentou defender a mãe golpeando o padrasto com pauladas.

O homem de 37 anos foi socorrido e levado a um hospital, mas acabou morrendo.

O adolescente fugiu após o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil que, até o início da noite desta sexta-feira, 30, ainda não havia localizado o jovem.

