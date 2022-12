São Paulo traz iluminação especial em homenagem a Pelé

Diversos locais na capital paulista prestaram homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que morreu ontem (29), em São Paulo, em decorrência falência múltipla de órgãos.

O governo paulista iluminou com as cores verde e amarela a fachada do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. Na Avenida paulista, a via mais conhecida da cidade de São Paulo também foram prestadas homenagens ao grande ídolo do futebol mundial. Durante toda a madrugada, as fachadas do Shopping Cidade São Paulo e da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp) ficaram iluminadas com imagens e mensagens de agradecimento ao Rei Pelé.

A Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, estampou imagens do atleta acompanhado de uma estrela.

Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé e foi considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu ontem, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, por falência múltipla de órgãos, em decorrência de um câncer de cólon. Sua morte foi lamentada por personalidades de todo o mundo.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de sete dias. A prefeitura paulistana também decretou luto oficial de sete dias na cidade.

