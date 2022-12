PRF estima que 47 mil pessoas devem vir a Brasília por rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que 47 mil pessoas devem se deslocar nos próximos dias por meio de ônibus, micro-ônibus e vans até Brasília para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A estimativa foi dada hoje (30) durante entrevista coletiva.

Segundo a PRF, o cálculo é de que 814 caravanas circulem pelas rodovias brasileiras para chegar a Brasília para a posse de Lula, que será neste domingo (1º). Os diferentes veículos devem começar a chegar a partir de amanhã (31).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Durante a entrevista, a corporação informou que, até este momento, não foram registrados bloqueios em rodovias ou manifestações de oposição. Caso isso ocorra, a PRF agirá de forma “enérgica” para evitar episódios de violência.

“Vamos mitigar [reduzir] ao máximo a possibilidade de ocorrência de manifestação ao longo das rodovias. Mas caso haja alguma manifestação ou interdição de estrada, estamos com a força de choque dedicada próximo a esses locais e atuaremos de forma enérgica para fazer a liberação das pistas. Nossa função constitucional é a de garantir a livre circulação nas estradas. Vamos garantir que todos cheguem em segurança para a posse”, disse Marco Antônio Territo de Barros, diretor-geral substituto da PRF.

Fiscalização

Dois ônibus com apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, foram abordados pela PRF nos últimos dias: um deles em Santa Catarina e o outro no Rio Grande do Sul.

A PRF informou que os veículos foram fiscalizados minuciosamente. Também foi feito um cadastro com o nome de todos os passageiros. Essa medida vai ser realizada com os veículos que tiverem como destino Brasília. Os veículos serão fiscalizados e seus ocupantes cadastrados para que possam ser responsabilizados em caso de ocorrência de algum ilícito.

De acordo com a corporação, nos últimos 10 dias, foram apreendidas 37 armas durante operações policiais realizadas em rodovias de todo o país.

Para acompanhar a cerimônia e a festa da posse em Brasília, a PRF destacou um efetivo de 1.050 servidores, que vão atuar no Distrito Federal e em seu entorno. Além disso, o trabalho será coordenado com policiais rodoviários que atuam no restante do país. Esse trabalho será feito até o dia 4 de janeiro para que o retorno do público também seja feito de forma segura.

Escolta

A Polícia Rodoviária Federal ficará responsável por fazer a escolta de autoridades e chefes de Estado que estarão em Brasília para a posse. A expectativa é de que a solenidade seja acompanhada por 51 chefes de Estado.

Ao todo, a PRF fará 400 escoltas. Só nesta sexta-feira, a corporação deverá realizar 15 dessas escoltas: duas delas, para receber representantes de Angola e de Cuba, já foram cumpridas na manhã de hoje.

Tags